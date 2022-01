Lesmo, grave un quindicenne investito sulla provinciale: era con i genitori, si cerca il cane scappato per lo spavento Gravissimo incidente per un ragazzo di 15 anni di Lesmo investito d sabato 22 gennaio verso le 18.30 sulle strisce pedonali in località Campofiorenzo di Casatenovo. Era con i genitori e con il cane, che è scappato.

Gravissimo incidente per un ragazzo di 15 anni di Lesmo investito da una Mazda guidata da un 29enne residente a Pessano con Bornago. Il sinistro si è verificato sabato 22 gennaio verso le 18.30 in prossimità del ristorante San Mauro nella frazione di Campofiorenzo di Casatenovo. Il ragazzino stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato urtato dall’utilitaria che percorreva la sp51, qualche centinaio di metri dopo il confine con Lesmo e Camparada.

Lesmo il cane Timmy smarrito

Insieme al giovanissimo c’erano anche la mamma e papà usciti illesi e il suo cagnolino Timmy scappato per lo spavento.



Sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con l’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica. Il pedone in condizioni delicate è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Varese dall’eliambulanza. Mentre l’automobilista è stato trasportato in codice verde al nosocomio di Merate per accertamenti. Mentre i rilevamenti di rito del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri di Casatenovo.



Intanto continuano le ricerche per rintracciare il cane scappato.

