Lesmo, dal 7 marzo il cantiere di BrianzAcque verso Triuggio entra nel vivo: tutte le alternative Ecco le strade alternative che da lunedì 7 marzo sono consigliate per quanti, di solito, sono abituati a percorrere in auto la strada provinciale 135 tra Lesmo e Triuggio: il cantiere di BrianzAcque causerà l’introduzione del senso unico alternato.

Sta per entrare nel vivo il cantiere per la posa delle nuove condotte dell’acqua tra Triuggio e Lesmo lungo la sp135. Sono già stati posizionati alcuni cartelli poiché dal prossimo 7 marzo via Volta di Gerno sarà regolata da un senso unico alternato per consentire ai tecnici di BrianzAcque di continuare con i lavori. A giorni il Comune di Lesmo dovrebbe emettere l’ordinanza per istituire il senso unico alternato.

BrianzAcque consiglia di seguire due percorsi alternativi: uno, che da Albiate porta a Biassono lungo la SP 6 e l’altro, che da Correzzana arriva a Carate Brianza passando da Besana in Brianza attraverso la SP 154. A questo proposito, BrianzAcque sta avviando una campagna di comunicazione ad hoc per informare gli automobilisti sugli itinerari alternativi con l’ausilio di cartellonistica, comunicati stampa, canali social, siti web e altri strumenti.

Il cantiere porterà alla costruzione di una nuova condotta dell’acquedotto, che collegherà le reti idriche di Lesmo e di Triuggio. Due chilometri di tubazioni, da posare per lo più lungo la strada provinciale SP 135 Arcore- Seregno, nel tratto compreso tra le frazioni Gerno e Canonica (località Variana). L’intervento di BrianzAcque si rende necessario per consentire il successivo rifacimento dell’impianto di potabilizzazione esistente a Lesmo in via XXIV Maggio. Senza quest’opera preliminare, dal costo di oltre un milione di euro, gli abitanti del centro brianzolo non potrebbero ricevere la fornitura d’acqua e rimarrebbero con i rubinetti a secco. La nuova condotta ha poi il vantaggio di implementare la sicurezza gestionale delle reti dei due comuni confinanti, potenziandone la resilienza. I cantieri si protrarranno per 8 mesi circa. Le attività prenderanno il via da Lesmo. Inizialmente, interesseranno via Volta tra gli incroci con le vie Casati e Galvani, compresa quest’ultima arteria. Poi, prenderanno a coinvolgere la SP 135, provinciale battuta dal traffico, che attraversa il territorio in senso Est- Ovest con un impatto significativo sulla viabilità. Criticità sono possibili fino a novembre per il ripristino dell’asfalto.

