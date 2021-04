Lesmo, chiude la filiale di Intesa San Paolo: clienti ad Arcore oppure online L’annuncio dell’Istituto bancario: «Nel contesto del piano di razionalizzazione della presenza del Gruppo in corso su tutto il territorio nazionale Intesa Sanpaolo conferma la chiusura, nel mese di giugno, della filiale di Lesmo».

Chiuderà tra qualche settimana la filiale della banca Intesa Sanpaolo di Lesmo, in piazza Roma. La filiale era presente in quella sede da oltre 10 anni mentre in precedenza era in via Monti.Con la chiusura i clienti, per le operazioni bancarie, si dovranno spostare ad Arcore. Tuttavia, è lo stesso istituto bancario a suggerire di sfruttare l’online per i pagamenti di tasse e bollette.

«Nel contesto del piano di razionalizzazione della presenza del Gruppo in corso su tutto il territorio nazionale, Intesa Sanpaolo conferma la chiusura, nel mese di giugno, della filiale di Lesmo. I rapporti con la clientela saranno trasferiti automaticamente dalla banca nella vicina filiale di Arcore in via Isonzo 20 – ha fatto sapere l’istituto di credito -. La continuità del servizio sarà garantita, oltre che nella nuova filiale di riferimento, anche attraverso la banca online (attiva h24 e 7/7, accessibile via internet banking e tramite app mobile), gli ATM del Gruppo e tramite la Filiale Online, raggiungibile al numero verde 800.303.303 senza costi aggiuntivi dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 24, il venerdì dalle 7 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19».

Tra l’altro. in paese. sono presenti tre esercizi della rete Mooney (che sostituisce l’ex rete Banca5 del Gruppo Intesa Sanpaolo e Sisalpay): qui i clienti Intesa Sanpaolo possono accedere in modo semplice, veloce e sicuro a un’ampia gamma di pagamenti come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche e servizi come bonifici e Mav. Tra i servizi offerti anche il prelievo di denaro contante fino a un massimo di 250 euro giornalieri (servizio gratuito).

