Lesmo: centro estivo nel parco Robinson, il Comune si affida alla società di calcio dell’Ac Leon

Il Parco Robinson di Lesmo quest’estate sarà gestito dalla Mgm Asd, la società di calcio dei fratelli Coccimiglio che ha riaperto una decina di anni fa il centro sportivo di via Petrarca con l’omonima squadra di calcio diventata Ac Lesmo prima e Ac Leon poi.

«Siamo molto contenti che il Comune abbia scelto la nostra proposta – ha detto Michele Coccimiglio dirigente dell’Mgm – perché il nostro intento è dare ancora tanto a questo paese che ci ospita. Gestiremo il bar e soprattutto il centro estivo grazie alla competenza di Vito Basone, che da anni organizza con noi i camp estivi in via Petrarca».

Gli uffici comunali hanno quindi scelto la Mgm che insieme a un altro candidato (poi scartato) ha partecipato alla manifestazione di interesse e ora è tempo di mettersi al lavoro. «Dovremo sistemare certamente il bar – ha aggiunto Basone – e soprattutto riattiveremo il centro estivo confermando in buona parte l’impostazione degli scorsi anni rivolgendoci a bambini e ragazzi tra i 3 e 14 anni avvalendoci di professionisti e portando avanti il concetto di avventura nel parco a contatto con la natura. Qualche informazione la diffonderemo credo prima di Pasqua».

La convenzione tra Comune e gestore durerà sei mesi fino a fine ottobre con possibilità di proroga di un altro anno. L’amministrazione nel frattempo potrà lavorare alla stesura di un bando per conferire un incarico più duraturo al futuro gestore. Sicuramente questa soluzione temporanea risolve un problema per il sindaco Roberto Antonioli in vista dell’estate. Alcuni genitori si erano già mobilitati chiedendo con forza che il servizio in via Ratti venisse ripristinato, dopo l’interruzione dei rapporti con il Domino Network. Intanto in settimana anche la comunità pastorale Santa Maria ha cominciato a muovere i primi passi per il prossimo oratorio estivo suddiviso tra Lesmo, Correzzana e Peregallo.

