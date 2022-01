Lesmo, ancora gravi ma stabili le condizioni del 15enne investito Dopo un delicato intervento chirurgico si trova in prognosi riservata all’ospedale di Varese. Per cercare il suo cagnolino, fuggito dopo il sinistro, è stato ingaggiato un “dog detective”.

È ancora ricoverato in prognosi riservata, ma fortunatamente in condizioni stabili il 15enne di Lesmo investito da una vettura, sabato 22 gennaio, sulla Sp 51 all’altezza di Campofiorenzo (frazione di Castelnovo). Il giovane è reduce da un intervento chirurgico di quattro ore all’ospedale di Varese. Si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale circondato dall’affetto di mamma, papà e i suoi fratelli, nella speranza che possa gradualmente risvegliarsi.

L’auto proveniva da Lesmo e procedeva in direzione Casatenovo mentre il pedone stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere con il suo cane, attualmente smarrito, un negozio di toelettatura. L’impatto è stato particolarmente violento e ha fato rovinare il minore sull’asfalto. Intanto proseguono le ricerche del cagnolino, fuggito per lo spavento. È stato ingaggiato anche il “pet detective” Said Beid che ha rintracciato ben un migliaio di animali smarriti.

