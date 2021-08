Lesmo, ancora disagi: via Lambro resterà chiusa per tutto il mese di agosto Per motivi tecnici i lavori per l’adeguamento delle fogne continueranno. Intanto Viale Brianza è stato riaperto questa settimana

Chiusa per tutto il mese di agosto via Lambro a Lesmo, dove sono in corso lavori di adeguamento della rete fognaria da parte di BrianzAcque. In teoria i lavori si sarebbero dovuti concludere lo scorso 25 luglio dopo più di tre mesi di cantiere e l’annessa interruzione della strada che collega il centro di Lesmo alla frazione di Gerno, ma per motivi tecnici i lavori in via Lambro e via Morganti si protrarranno fino a fine agosto.

Il cantiere ha avuto inizio al 12 aprile e secondo il cronoprogramma di BrianzAcque riportato sul proprio sito il completamento del lavoro sfiora il 62%. I lesmesi in questo ultimo mese e mezzo hanno dovuto anche convivere con la chiusura di viale Brianza che collega il paese ad Arcore dalla parte dei boschi per lavori alla rete del gas conclusi nei giorni scorsi. Viale Brianza è stato finalmente riaperta solo questa settimana, dando un po’ di sfogo al traffico che per diverso tempo è rimasto congestionato lunga la sp7. Mentre sono ancora in corso i lavori per il completamento della dorsale idrica lungo via Grigna a Camparada: la strada è chiusa alla circolazione, solo i residenti possono passare.

