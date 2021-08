Lesmo, addio allo scout Manuel Perez: «Una persona speciale amata da tutti» Sono stati celebrati mercoledì 18 agosto, nella chiesa parrocchiale di Lesmo, i funerali di Manuel Perez, lo scout morto per un malore al mare in Liguria.

Chiesa gremita a Lesmo per il funerale di Manuel Perez, celebrato mercoledì pomeriggio 18 agosto. Il ragazzo 18enne era annegato a seguito di un malore venerdì 13 agosto al largo di Punta Chiappa, nei pressi del promontorio di Portofino (Provincia di Genova), mentre faceva il bagno insieme al gruppo scout di Vimercate.

Un momento della celebrazione

Tanti amici, scout, compagni di classe e parenti hanno voluto salutare quel ragazzo che è stato ricordato dal vescovo Luca Raimondi durante l’omelia come «una persona speciale amata da tutti. Questa è una tragedia per tutti noi. Ora voglio lasciare lo spazio all’unica parola che conta ossia quella di Dio. Purtroppo siamo creature mortali, ma so che la vita non finisce con la morte, perché noi crediamo nella vita eterna. Ogni gesto che facciamo come un abbraccio o un bacio ha al suo interno l’eternità».

Il saluto degli amici nella chiesa gremita di fedeli

Molti poi i ricordi e le parole di commiato di compagni di classe dell’istituto Greppi di Monticello, dei professori, degli scout e anche del papa di Manuel espresse prima della funzione nei confronti del ragazzo deposto all’interno della sua bara bianca ornata di fiori e maglie da calcio.

