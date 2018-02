Lentate sul Seveso, incendio tetto a Copreno in via Lazio martedì 6 febbraio (Foto by Edoardo Terraneo)

Lentate, vigili del fuoco a Copreno per l’incendio di un tetto: nessun ferito Spiegamento di forze martedì mattina a Lentate sul Seveso per un incendio che ha interessato il tetto di una villetta in via Lazio, nella frazione di Copreno. Nessun ferito.

Spiegamento di forze martedì mattina a Lentate sul Seveso per un incendio che ha interessato il tetto di una villetta in via Lazio, nella frazione di Copreno. L’allarme è stato dato dagli stessi proprietari di casa una volta che si sono accorti del fumo. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco da Seregno, Desio, Lomazzo e Cantù: hanno lavorato per circa un’ora e mezza per circoscrivere il problema, mettere in sicurezza la copertura e verificare l’abitabilità. Non si sono registrati feriti.



(Foto by Edoardo Terraneo)

