Lentate: un uomo in Cayenne segue donne fin sotto casa, indagano i carabinieri Una serie di segnalazioni a Lentate per un uomo che ha seguito a bordo del suo Cayenne alcune donne, anche fin sotto casa. Indagano i carabinieri.

Guida una Porsche Cayenne di colore bianco, è ben vestito, ha tra i 40 e i 50 anni, i sono brizzolati e dal modo di parlare sembra straniero, ma secondo le testimoni non è da escludere che fosse ubriaco. Sono le caratteristiche dell’adescatore che nella mattinata di venerdì 30 aprile si aggirava all’esterno dell’infanzia e della primaria di Birago, a Lentate sul Seveso. Ha cercato di far salire in auto un paio di mamme, le ha seguite sin sotto casa, ha importunato anche una maestra dell’infanzia ed è entrato persino in un cortile privato. Le donne avvicinate si difese, insomma l’hanno allontanato nonostante l’insistenza. Lui oggettivamente non ha commesso alcun reato, ma con la sua auto le ha praticamente pedinate. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri.

