Lentate: trauma cranico e naso fratturato per le botte, arrestato il marito violento Ha picchiato la moglie procurandole un trauma cranico minore e fratturandole il naso, 21 giorni di prognosi, un 51enne di origine pakistana, incensurato, arresto venerdì sera dai Carabinieri di Seregno per maltrattamenti e lesioni. E’ accaduto a Lentate sul Seveso. La vittima è una casalinga 40enne, connazionale dell’uomo. La coppia ha 5 figli tre dei quali minori.

Ha picchiato la moglie procurandole un trauma cranico minore e fratturandole il naso, 21 giorni di prognosi, un 51enne di origine pakistana, incensurato, arresto venerdì sera dai Carabinieri di Seregno per maltrattamenti e lesioni. E’ accaduto a Lentate sul Seveso. La vittima è una casalinga 40enne, connazionale dell’uomo. La coppia ha 5 figli tre dei quali minori.

La violenza è scattata dopo una lite avvenuta per strada, per futili motivi. La donna, che non parla italiano, è stata ascoltata dai militari con un interprete, e ha riferito di vari precedenti avvenuti da circa un anno, mai denunciati e per i quali non era mai ricorsa a cure mediche.

Le discussioni sono iniziate per problemi di natura economica, inizialmente con minacce verbali di allontanare da casa la donna e i figli e con vessazioni psicologiche, stigmatizzando la sua figura di madre e di donna. Il marito violento è stato portato in carcere, a Monza, su disposizione del magistrato della Procura della Repubblica di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA