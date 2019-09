Lentate sul Seveso: si ribalta un camion, traffico in tilt

Lentate: incidente camion via Falcone e Borsellino (Foto by Cristina Marzorati)

Un incidente ha mandato in tilt il traffico giovedì mattina a Lentate sul Seveso. È avvenuto intorno alle 8 in via Falcone e Borsellino sull’intersezione con viale Italia e ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato su una curva perdendo il carico di terra senza coinvolgere altri mezzi. Nessuna conseguenza per le persone, molte per il traffico sull’arteria che collega la Nazionale dei Giovi con la Novedratese. Il traffico è stato deviato in centro, in via Giovanni XXIII.

