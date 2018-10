Lentate sul Seveso: si ribalta in curva con l’auto, quasi illeso un 74enne Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che nella mattina di sabato 20 ottobre ha bloccato via Montello a Lentate sul Seveso: un uomo di 74 anni si è ribaltato con l’auto.

È stato forse tradito da alcune sporgenze in marmo ai piedi di un’edicola dedicata a Sant’Antonio il 74enne che nella mattina di sabato 20 ottobre, a bordo della sua auto, si è ribaltato a Copreno di Lentate intorno alle 8.40. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire, ma fortunatamente il lentatese ha riportato solo lievi ferite: è stato trasportato in ambulanza per accertamenti, in codice verde, all’ospedale di Desio.

Sul posto - in via Montello, all’incrocio con via Tonale - anche l’elisoccorso, che è atterrato ma è ripartito senza il 74enne, e soprattutto i vigili del fuoco, accorsi per verificare che la vittima dell’incidente non fosse incastrato nelle lamiere dell’auto ma soprattutto per tenere sotto controllo le operazioni di rimozione del veicolo, ribaltato vicino a una tubatura del gas.

* articolo modificato alle 12.45 del 20 ottobre 2018

L’auto ribaltata a Copreno di Lentate

(Foto by Edoardo Terraneo)

