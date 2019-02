Lentate sul Seveso: scomparsa una donna di 77 anni Apprensione a Lentate sul Seveso per la scomparsa da casa di una donna: di Azucena Mataix, 77 anni, non si hanno notizie dalla mattina di domenica 24 febbraio.

Apprensione a Lentate sul Seveso per la scomparsa da casa di una donna: di Azucena Mataix, 77 anni, non si hanno notizie dalla mattina di domenica 24 febbraio e la famiglia si è rivolta anche alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?.

Si è allontanata dal quartiere San Gerolamo intorno alle 10, annunciando che si sarebbe diretta in centro. Poi se ne sono perse le tracce: potrebbe avere preso un treno. Ma potrebbe trovarsi in stato confusionale per la necessità di assumere quotidianamente farmaci che non ha con sé. Non ha documenti, né cellulare. Parla fluentemente il francese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA