Lentate sul Seveso, ruba la bici a un ragazzino e scappa: identificato e denunciato Un ragazzo di 19 anni residente in provincia di Como è stato denunciato per tentata rapina e furto: ha rubato la bicicletta a un ragazzo di 14 anni ed è scappato.

Ha minacciato un ragazzino per cercare di rubargli la bicicletta e poi ne ha rubata un’altra sempre di proprietà di un adolescente, ma è stato rintracciato in breve tempo e denunciato. È successo domenica a Lentate sul Seveso.

I carabinieri erano stati allertati per la tentata rapina a due ragazzini in via Mazzini, aggrediti e spintonati da un uomo poco più grande di loro. Le brevi indagini coordinate dalla centrale operativa di Seregno hanno visto impegnato anche il Radiomobile: i militari hanno quindi rintracciato un ragazzo di 19 anni origini albanesi, incensurato e residente a Novedrate. È stato denunciato per tentata rapina e furto.

