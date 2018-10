Lentate sul Seveso, precipita dal tetto su cui sta lavorando: quarantenne in prognosi riservata È ricoverato in prognosi riservata con traumi multipli il quarantenne caduto da un’altezza di circa sette metri mentre stava lavorando alla riparazione di un tetto a Lentate sul Seveso.

È caduto da un’altezza di circa sette metri mentre stava lavorando alla riparazione di un tetto riportando gravi traumi multipli a braccia, gambe e al bacino. L’uomo, un quarantenne, sarebbe precipitato per l’improvviso cedimento della struttura. È successo in un’azienda di Lentate sul Seveso, alla Botanica in via Gerbino, intorno alle 9 di martedì 30 ottobre.

L’uomo è stato soccorso in codice rosso da ambulanza e elisoccorso, sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Seregno per ricostruire la dinamica. È stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

