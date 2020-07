Lentate sul Seveso: molesta una donna nel parco di Birago, fermato per violenza sessuale I carabinieri di Meda hanno fermato un uomo di 29 anni con l’accusa di violenza sessuale su una donna quarantenne brianzola, molestata in pieno giorno in un parco pubblico.

Avrebbe aggredito una donna in pieno giorno palpeggiandola in un parco pubblico di Birago. Un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato nel pomeriggio di domenica con l’accusa di violenza sessuale su una donna quarantenne brianzola. È successo nella frazione di Lentate sul Seveso. I carabinieri di Meda sono risaliti in breve tempo all’uomo che intorno all’ora di pranzo, verso le 13.30, aveva molestato la donna nel parco toccandole il seno per poi dileguarsi a piedi.

Il fermato ha 29 anni, celibe, disoccupato, senza fissa dimora, incensurato. Condotto nella caserma di Meda, è stato sottoposto al fermo di indiziato di delitto e quindi trasferito nella casa circondariale di Monza.

