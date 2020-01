Lentate sul Seveso: l’assessore ripulisce i resti lasciati dalla festa coi petardi L’assessore di Lentate sul Seveso Roberto Corneo mercoledì mattina si è messo in strada per pulire i rifiuti lasciati da chi ha festeggiato e segnalare eventuali botti inesplosi.

La mattina dopo il capodanno, in una notte che ha fatto registrare anche diversi feriti, l’assessore Roberto Corneo si è messo in strada a Lentate sul Seveso per pulire i rifiuti lasciati da chi ha festeggiato e per segnalare a Econord i botti rimasti in giro, per scongiurare ogni pericolo. L’assessore all’Ecologia ha trovato i resti di un cestino dell’immondizia fatto esplodere probabilmente con petardi. Fortunatamente non sono stati ritrovati botti rimasti inesplosi.

Lentate sul seveso l'assessore all'ecologia Roberto Corneo

(Foto by Cristina Marzorati)

© RIPRODUZIONE RISERVATA