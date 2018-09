Lentate sul Seveso incidente via Trieste (Foto by Edoardo Terraneo)

Lentate sul Seveso: incidente tra tre auto a Copreno Soccorsi a Copreno di Lentate sul Seveso nella mattina di martedì 18 settembre per un incidente che ha coinvolto tre auto. È successo in via Trieste intorno alle 9 e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco .

Soccorsi a Copreno di Lentate sul Seveso nella mattina di martedì 18 settembre per un incidente che ha coinvolto tre auto. È successo in via Trieste intorno alle 9 e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco da Seregno e Lazzate per aiutare due donne alla guida. Da una prima ricostruzione, la conducente di una Yaris in viaggio verso Copreno si sarebbe scontrata con una Smart sulla corsia opposta in direzione della Nazionale dei Giovi per evitare una terza auto impegnata in una svolta. Due ambulanze hanno trasportato le ferite in ospedale. La strada è rimasta chiusa per soccorsi e rilievi dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA