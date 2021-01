Lentate sul Seveso: incidente con quattro auto coinvolte sulla Nazionale dei Giovi Incidente con quattro veicoli coinvolti nella mattina di giovedì 14 gennaio sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso. Apprensione per una donna incinta, traffico bloccato.

Cinque persone soccorse, quattro auto coinvolte, traffico bloccato sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattina di giovedì 14 gennaio intorno alle 10. È successo nel tratto tra la Chateaux d’Ax e un bar, rimasto chiuso al transito per il tempo dei soccorsi e dei rilievi.

Sul posto sono intervenute una automedica, quattro ambulanze da Limbiate, Meda, Uboldo e Rovellasca, la polizia locale e i carabinieri.

Nessun ferito è risultato in pericolo di vita: le persone coinvolte sono tre donne di 42, 61 e 63 anni e due uomini di 70 e 79 anni trasportate in codice verde e giallo. Particolare apprensione per la 42enne in stato di gravidanza.

Lentate sul Seveso incidente Nazionale Giovi

