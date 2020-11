Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lentate sul Seveso: incendio a una canna fumaria, intervengono i vigili del fuoco Incendio a una canna fumaria sabato 28 novembre poco prima delle 22 a Lentate sul Seveso. I pompieri sono saliti sul tetto e hanno sistemato la situazione

Incendio a una canna fumaria a Lentate sul Seveso sabato 28 novembre intorno alle 21:45 in via Monte Berico. Le fiamme si sono sprigionate dalla canna fumaria mettendo in allarme i residenti.

Incendio canna fumaria a Lentate. Vigili del fuoco al lavoro.

Sul posto dopo la chiamata al 112 si sono mosse tre squadre dei Vigili del fuoco di Lazzate giunte con autopompa, carro soccorso e modulo di spegnimento rapido. I pompieri dal balcone del primo piano sono saliti fino sul tetto e hanno messo in sicurezza l’abitazione.

Qualche residente è sceso in strada per seguire le operazioni di spegnimento. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 23 con il rientro delle squadre e la riapertura della strada rimasta chiusa durante le operazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA