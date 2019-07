Lentate sul Seveso Novedrate investimento ciclisti via Meda (Foto by Edoardo Terraneo)

Lentate sul Seveso: due ciclisti investiti, gravi Due ciclisti coinvolti in un grave incidente stradale in via Meda, al confine tra Novedrate e Lentate sul Seveso, a Cimnago.

Due ciclisti coinvolti in un grave incidente stradale in via Meda, al confine tra Novedrate e Lentate sul Seveso. L’allarme ai soccorsi è scattato domenica 7 luglio poco dopo le 11 e sul posto è atterrato anche l’elisoccorso. Uno dei due, di 74 e 70 anni, è stato urtato da un’auto e cadendo ha coinvolto il collega. Le condizioni di entrambi sono apparse subito molto gravi.

Uno, incosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cantù, il secondo in codice giallo al Sant’Anna di Como. Entrambi avrebbero riportato diverse fratture. Gli occupanti dell’auto si sono fermati e insieme ad altri presenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto l’automedica, le ambulanze della Croce rossa di Cantù e Lomazzo e i carabinieri di Novedrate e Lentate sul Seveso. Strada chiusa in entrambe le direzioni per i soccorsi e i successivi rilievi.

