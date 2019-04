Lentate sul Seveso, con l’auto contro un palo della luce: un ferito Un ferito, per fortuna non grave, e due persone sotto shock: è il bilancio di un incidente avvenuto a Lentate sul Seveso nella serata di sabato 27 aprile: un’auto si è schiantata contro un palo della luce.

Un ferito, per fortuna non grave, e due persone sotto shock: è il bilancio di un incidente avvenuto a Lentate sul Seveso nella serata di sabato 27 aprile: l’uomo di 32 anni alla guida ha perso il controllo dell’auto in curva e si è schiantato contro un palo della luce in via Verdi, poco oltre la rotonda di via Italia. Violento l’urto, forte il botto che intorno alle 20 ha richiamato in strada diversi residenti. Sul posto automedica da Desio, ambulanza da Lentate, carabinieri, vigili del fuoco da Lazzate per mettere in sicurezza macchina e palo. La strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio.



Lentate sul Seveso incidente

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA