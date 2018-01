Lentate, ribaltamento sulla Milano-Meda: superstrada chiusa e poi riaperta Milano-Meda chiusa per una ventina di minuti poco prima della 10 di mercoledì 3 gennaio per la rimozione di un’auto coinvolta in un incidente. È successo all’altezza di Lentate sul Seveso in direzione nord.

Milano-Meda chiusa per una ventina di minuti poco prima della 10 di mercoledì 3 gennaio per la rimozione di un’auto coinvolta in un incidente. È successo all’altezza di Lentate sul Seveso in direzione nord. Intorno alle 9 una donna ha perso il controllo della sua vettura in uscita dalla curva e si è ribaltata, per fortuna senza gravi conseguenze. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco che hanno aiutato a estrarla dall’abitacolo.

Poi la polizia stradale che ha governato il traffico e i tecnici che si sono occupati della ripulitura della carreggiata. Prorprio per eliminare i detriti e asciugare l’asfalto è stato necessario chiudere la superstrada. In quel momento la coda si è allungata fino a Barlassina. Poi la viabilità è stata ripristinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA