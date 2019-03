Lentate: gli automobilisti lanciano l’allarme per l’incendio alla Cascina Grigioni L’allarme lanciato da chi ha visto il fumo e il tempestivo intevento dei vigili del fuoco hanno permesso di limitare i danni in una cascina Copreno di Lentate sul Seveso. È successo venerdì mattina, il fuoco visto dagli automobilisti sulla Pedemontana.

L’allarme lanciato da chi ha visto il fumo e il tempestivo intevento dei vigili del fuoco hanno permesso di limitare i danni in una cascina Copreno di Lentate sul Seveso. Venerdì mattina, intorno alle 8, il surriscaldamento della canna fumaria collegata alla stufa a legna dell’abitazione della famiglia proprietaria della Cascina Grigioni di via Tonale ha innescato un incendio. I soccorsi sono state allertati dagli automobilisti in transito lungo la vicina Pedemontana, allarmati alle fiamme. In posto i vigili del fuoco di Lazzate e Seregno che hanno lavorato per tre ore per circoscrivere il fuoco alla sola canna fumaria.

