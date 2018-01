Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lentate, gioielli sospetti sull’auto fermata per un controllo: ecco la foto I carabinieri di Lentate sul Seveso hanno sequestrato tre gioielli - un anello e due paia di orecchini - trovati sull’auto di due persone denunciate per possesso di attrezzi da scasso.

Fermati per un controllo stradale dai carabinieri di Lentate sul Seveso, sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso e anche di tre gioielli da donna, due paia di orecchini e un anello, di cui non hanno saputo spiegare la provenienza. Protagonisti due lissonesi, italiani di 36 e 47 anni, disoccupati e già noti alle forze dell’ordine.



L’Audi A4 grigia su cui viaggiavano, di proprietà di uno dei due, è stata fermata intorno alle 11 di sabato 20 gennaio in viale Italia a Camnago di Lentate. I militari hanno trovato gli arnesi da scasso e hanno spiccato due denunce. E poi i gioielli: un solitario e due paia di orecchini, uno di perle. Sono stati posti sotto sequestro e sono alla caserma di via Falcone e Borsellino in attesa di accertarne la provenienza.



Chi li riconoscesse può chiamare il numero 0362 560278.



