Lentate, camion a fuoco sulla Milano-Meda: autista illeso, code in direzione nord Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere danni e disagi nell’incendio di un camion in viaggio sulla Milano-Meda, all’altezza di Lentate sul Seveso. Autista illeso, circolanzione rallentata. È successo nel pomeriggio di giovedì 19 luglio.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Cantù, supportati dai colleghi di Seregno, ha evitato che nel pomeriggio di giovedì 19 luglio un autocarro telonato in viaggio sulla Milano-Meda venisse completamente avvolto dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando lungo la superstrada in direzione del Comasco ha iniziato a fuoriuscire del fumo dalla motrice di un Volvo all’altezza dello svincolo per Lentate sul Seveso-Copreno.



Il camionista ha accostato, è riuscito a scendere dall’abitacolo e a dare l’allarme. Le fiamme sono corse veloci. I pompieri di Cantù sono riusciti a circoscrivere la forza del fuoco alla sola motrice evitando che venisse intaccata dalle fiamme anche la parte telonata. I vigili del fuoco di Seregno hanno garantito ulteriore acqua per soffocare totalmente l’incendio. Ad occuparsi della viabilità c’era la polizia stradale di Busto Arsizio.

Il traffico in viaggio lungo la superstrada Milano-Meda in direzione nord ha subito un brusco rallentamento, per consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di concludere l’intervento. Il mezzo pesante è stato infine rimosso verso le 16.30 da un grosso carro attrezzi. Fortunatamente il conducente non ha subito lesioni. Per il calore è stata invece danneggiata la sede stradale.



