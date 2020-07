Legnaia in fiamme nella notte, vigili del fuoco e forze dell’ordine ad Albiate Intervento in piena notte per i vigili del fuoco e forze dell’ordine della Brianza per una legnaia in fiamme ad Albiate. Nessun ferito.

Intervento in piena notte per i vigili del fuoco e forze dell’ordine della Brianza per una legnaia in fiamme ad Albiate. L’allarme è scattato intorno alla 1.30 tra domenica e lunedì 27 luglio, nessuno è rimasto ferito. A fuoco una baracca adibita a legnaia in via Cascina Canzi. Sono intervenuti mezzi da Seregno, Carate Brianza e Bovisio Masciago.

