Legambiente Seregno riempie di rifiuti un camion pulendo il parco di Cesano Maderno I volontari di Legambiente Seregno hanno ripulito il parco dei tigli, in territorio di Cesano Maderno. In due ore circa di presenza sul posto, è stato riempito di rifiuti un intero camion.

Giornata di lavoro sabato 10 aprile per una decina di volontari di Legambiente Seregno, che nel pomeriggio si sono dedicati con buoni risultati alla pulizia del parco dei tigli, in territorio di Cesano Maderno, al confine con Seregno. In due ore circa di presenza sul posto, è stato riempito di rifiuti un intero camion. «Non abbiamo pubblicizzato l’iniziativa -ha commentato Fatima Belkhatir, educatrice ambientale dell’associazione seregnese-, per le difficoltà poste in essere dall’emergenza sanitaria che tutti conosciamo. Chi ha partecipato rientra nel novero dei soci più attivi, di conseguenza. Una volta arrivati, ci siamo sparpagliati ed abbiamo cominciato il lavoro. Il punto più critico lo abbiamo incontrato all’inizio, all’ingresso da San Carlo, il quartiere suddiviso territorialmente tra Seregno e Desio. Lì di fatto c’era una discarica abusiva vera e propria, con piastrelle, lavandini e passeggini, abbandonati probabilmente da molto tempo. All’interno, invece, la tipologia di rifiuti riscontrata era diversa, con mozziconi di sigarette e confezioni di merendine».

La considerazione apre ad un approfondimento: «Nel caso della discarica abusiva, credo che la responsabilità sia di persone che normalmente non frequentano l’area verde, ma che abbandonano sul posto e se ne vanno, approfittando del fatto che la zona è relativamente nascosta. Per ciò che è stato raccolto ad esempio nelle vicinanze delle giostre, il discorso è differente. Qui servirebbe più responsabilità da parte di tutti. Sarebbe bello che gli utenti del parco prendessero l’abitudine di portare con sé un sacchetto, per raccogliere da terra i rifiuti che incontrano, oltre che per inserirvi i propri. Questo potrebbe invogliare qualcuno a seguire l’esempio. L’ambiente è di tutti e tutti ce ne dobbiamo occupare, senza aspettare sempre che intervengano le istituzioni oppure associazioni come la nostra, anche perché, purtroppo, in una fase come l’attuale organizzare appuntamenti non è semplice». La scelta dei volontari è caduta sul parco dei tigli per la sua vicinanza al già citato quartiere di San Carlo, dove Legambiente Seregno avvierà in autunno l’attività di una scuola esperienziale per bambini e ragazzi tra i 6 ed i 13 anni, nella sede dell’ex elementare della frazione.

«Diciamo che abbiamo voluto dare un segnale di presenza -conclude Belkhatir- e, contemporaneamente, accogliere una segnalazione che ci era stata inoltrata da una residente a Cesano Maderno».

