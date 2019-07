Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Eclissi parziale di luna 16 luglio 2019: il picco alle 23.39 (Foto by Edoardo Terraneo)

L’eclissi parziale di luna del 16 luglio, la notte in cui l’Apollo 11 partì - FOTO e VIDEO L’eclissi parziale del 16 luglio 2019 in diversi momenti dalle 22 alla mezzanotte. Si è trattato di uno degli eventi astronomici dell’anno. Le foto sono state scattate nel cuore della Brianza: a Giussano.

L’eclissi parziale del 16 luglio 2019 in diversi momenti dalle 22 alla mezzanotte. Si è trattato di uno degli eventi astronomici dell’anno: una eclissi parziale di luna proprio nell’anniversario della notte in cui la missione Apollo 11 partì, cinquant’anni fa. Era il 16 luglio 1969, il 20 luglio l’allunaggio.

Martedì sera la luna ha cominciato ad assumere il colore rossastro intorno alle 21, poi dalle 22 è iniziata l’eclissi vera e propria con il satellite nel cono d’ombra della Terra per una copertura fino al circa il 70%. Le foto sono state scattate da Edoardo Terraneo, collaboratore del Cittadino, nel cuore della Brianza: a Giussano.

