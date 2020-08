Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Leclerc, relax sulla sua barca in attesa delle gare: l’ha chiamata Monza L’anno scorso Leclerc aveva trionfato nel Gp d’Italia. Difficile che si ripeta quest’anno. Intanto si rilassa a Montecarlo in attesa di riprendere le gare

Per la Ferrari è un’annata grama. Ma Monza è Monza e Charles Leclerc il circuito brianzolo ce l’ha nel cuore. Lo dimostra l’immagine pubblicata su Instagram dal pilota della Rossa, che in attesa di correre in autodromo ha trascorso qualche ora di relax a Montecarlo sulla sua barca. Chiamata proprio Monza.

L’anno scorso Leclerc aveva trionfato nel Gp d’Italia. Difficile che riesca a farlo quest’anno, ma i tifosi sperano almeno in una buona prestazione o che proprio qui inizi la riscossa della Ferrari.

