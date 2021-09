Le vaccinazioni in Lombardia sfiorano il 90%, appello ai «250mila indecisi»

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Le vaccinazioni in Lombardia sfiorano il 90% e la Regione rilancia l’appello a quei 250mila ancora indecisi. Sono i dati diffusi nella mattina di domenica 19 settembre dal vicepresidente Letizia Moratti a raccontare il quadro vaccinale regionale.

Nelle fascia dei ragazzi ha completato il ciclo il 75% della popolazione mentre tra gli over 80 al quota è del 95%. Poco meno per gli over 60, vaccinati al 93%, mentre la fascia 20-29 ha già toccato il 90%. E ancora: i 50enni sono stati vaccinati all’89%, i 40enni e i 30enni rispettivamente all’83 e all’84%.

«A questo punto, l’invito a vaccinarsi va agli indecisi, anche una loro adesione è fondamentale - conclude Moratti-. Ne mancano 250mila, vacciniamoci per continuare a vivere una vita normale nella socialità, nella scuola e nel lavoro, e per proteggere le persone più fragili. Un plauso va al senso civico dei lombardi e un grazie a medici, infermieri, volontari, amministrativi, protezione civile ed esercito. Senza la loro professionalità e senza il senso civico dei lombardi non sarebbero stati possibili questi risultati».

