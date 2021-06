Le scuole di Verano cercano pc fissi: «Regalateceli se li dovete dismettere» Le scuole di Verano cercano persone o aziende che possano donare dei pc desktop funzionanti: ecco come fare per aiutarle.

Quattro pc in dono alle scuole di Verano. Li ha forniti l’azienda Dia4it srl di Vedano al Lambro. La donazione è arrivata in risposta all’appello lanciato dai responsabili dell’istituto comprensivo nelle scorse settimane: «La nostra scuola sta affrontando un grande sforzo di “rinnovamento digitale” – hanno infatti spiegato -. Abbiamo bisogno di computer fissi, per dotare le sezioni dell’infanzia e per aiutare le classi della secondaria e della primaria che hanno computer obsoleti. Inoltre, vorremmo completare il laboratorio di informatica della primaria che è stato recentemente riaperto. Forse nella vostra rete di relazioni vi è qualche azienda o qualche professionista che dismette dei computer desktop ancora funzionanti. Se sì, potete pensare alla vostra scuola? L’importante è che siano personal computer equipaggiati con Windows 10, o al massimo con Windows 8. Se pensate di poterci dare … una tastiera … scrivete a: [email protected]».

