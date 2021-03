Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: le cartoline per la Giornata per le vittime della mafia (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Le scuole di Lissone contro le mafie nella giornata che ricorda le vittime Una campagna diffusa contro le mafie grazie all’adesione delle scuole di Lissone alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della criminalità organizzzata.

“A ricordare e a riveder le stelle”, questo il messaggio fortemente evocativo che campeggia all’esterno delle scuole di Lissone che venerdì 19 marzo hanno dato avvio alla prima delle iniziative promosse dal Comune in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che si celebra in tutta Italia tra sabato 20 e domenica 21 marzo.

Ad anticipare i momenti istituzionali, promossi dall’amministrazione comunale in adesione all’iniziativa di Libera e Avviso Pubblico, il Comune ha inviato alle scuole del territorio delle cartoline con il richiamo al senso della Giornata e con una frase del giudice Paolo Borsellino; gli studenti hanno riportato su di esse il nome di una delle vittime ed hanno appeso le cartoline nel giardino e sulle cancellate della scuola.

Una partecipazione corale e molto forte al messaggio di legalità che sabato 20 in largo Lea Garofalo, intitolato nel 2015 in prossimità di via Felice Mariani e del piazzale della scuola secondaria “Croce”, sarà scandito anche da amministratori e rappresentanti della società civile di Lissone: alle 11 saranno letti i nomi delle vittime delle mafie.

