Le "Scatole di Natale" conquistano Nova Milanese: come funzionano

Corrono veloci e crescono in fretta. Le “Scatole di Natale” hanno conquistato anche Nova Milanese. E con un coinvolgimento che dal Comune si è allargato a gruppi e associazioni per arrivare ai cittadini: Comune, Comitati Genitori, Croce Rossa, San Vincenzo, Amici di Don Palazzolo Onlus, Caritas e Gruppo Alpini Nova Milanese insieme per l’iniziativa nata pochi giorni fa a Milano per creare piccoli regali da destinare a chi ne ha più bisogno. Una scatola e pochi altri elementi: una cosa calda, un prodotto per la cura personale, una cosa golosa, un passatempo e un biglietto gentile.

Iniziativa Scatole di Natale

La raccolta (e le info) sono in programma nella sede della Croce Rossa il 12 e 13, 19 e 20 dicembre dalle 15 alle 19.

