Le Sardine di Monza e Brianza in piazza il 14 dicembre Il primo flash mob delle Sardine di Monza e Brianza è fissato per sabato 14 dicembre in piazza Duomo a Monza.Il gruppo facebook intanto ha superato i 1.800 iscritti.

Primo appuntamento fissato per le Sardine di Monza e Brianza. Il flash mob è convocato per sabato 14 dicembre dalle 16 alle 18 in piazza del Duomo a Monza.

“Sarà una piazza pacifica, democratica, felice, di persone perbene che hanno bisogno di fare Comunità, di vivere insieme questo spazio pubblico - fanno sapere gli organizzatori - perché condividiamo alcuni valori fondamentali delle convivenza civile: l’inclusività sociale, il rispetto dell’ambiente, l’importanza del lavoro, la cittadinanza attiva, l’opposizione ad ogni forma di autoritarismo politico.Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini brianzoli a diventare sardine per un giorno”.

