Le nuove attrezzature per calisthenics al parco del laghetto di Giussano Sono state installate a Giussano, all’interno del parco che circonda il laghetto, le nuove attrezzature per il calisthenics.

A seguito della mozione presentata a fine 2020 dal consigliere comunale della Lega Giussano Roberto Villa, con delega allo sport, è finalmente stato installato un parco per calisthenics al laghetto di Giussano. «Sono molto soddisfatto che la mia mozione sia diventata realtà in tempi celeri, il nuovo parco per il calisthenics proietta nel futuro l’offerta sportiva della nostra città che diventa uno dei primi comuni di Monza e Brianza ad avere attrezzature di questo livello e pregio. Un idea davvero vincente, che renderà l’area del laghetto un polo per lo sport all’aperto”, ha commentato il consigliere Villa.

«Il consigliere Villa ha promosso questa iniziativa conoscendo bene il tessuto sportivo del paese, infatti dopo la presentazione della mozione l’assessorato allo Sport è stato contattato da un gruppo di una trentina di ragazzi interessati al futuro parco di calisthenics - ha aggiunto l’assessora Sara Citterio -. Questa mozione ha permesso di rispondere a una necessità per gli sportivi e i giovani giussanesi. Ringrazio quindi il dirigente David Cornacchia e i funzionari dell’ufficio tecnico che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto».

