Le fiamme divorano una Fiat Panda in via Arnaldo da Brescia a Monza Incendio nella serata di sabato 17 luglio in via Arnaldo da Brescia a Monza. Per cause ancora da chiarire, una Fiat Panda è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Attimi di paura, nella serata di sabato 17 luglio, a Monza. In via Arnaldo da Brescia, intorno alle 21, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco monzesi, e una pattuglia di carabinieri, per un’auto che stava andando a fuoco. La vettura, una Fiat Panda, si trovava parcheggiata lungo la strada, tra due altre automobili, quando le fiamme hanno iniziato a divorarla. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare rapidamente il rogo. Nessuno è rimasto ferito, la macchina non aveva occupanti a bordo. Al momento sono ignote le cause dell’incendio, toccherà adesso agli investigatori spiegare le cause delle fiamme che hanno completamente distrutto la piccola utilitaria.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio

