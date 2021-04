Le caprette recuperate a Concorezzo saranno adottate, Enpa: «Ma solo a chi le terrà come animali da compagnia» L’Enpa di Monza ha deciso di dare in adozione le due caprette recuperate a Concorezzo. Ma andranno solo «a chi le terrà come animali da compagnia».

Rifugio di Monza: la tribù degli erbivori si allarga. Sono ancora lì le due caprette, pressoché identiche, di incrocio razza francese, che sono state recuperate dall’Enpa di Monza a Concorezzo. Entrambe su segnalazione della polizia locale. La prima è arrivata al rifugio Enpa venerdì 16 aprile, la seconda domenica mattina 18 aprile. Si ignora se siano state abbandonate o se provengano da un allevamento abusivo, essendo prive di marca auricolare. Entrambe femmine e di giovane età, le due caprette – chiamate Patty e Selma in onore delle sorelle di Marge Simpson della celebre sitcom animata - sono attualmente in isolamento in attesa dell’esito degli accertamenti ematici. Sono molto selvatiche e spaventate, ma essendo animali da branco si sono molto rinfrancate quando si sono ritrovate a condividere lo stesso box. Enpa valuterà attentamente le eventuali richieste di adozione, prendendo in considerazione «soltanto quelle persone che intendano tenere le caprette come animali da compagnia e non da reddito o da riproduzione».

