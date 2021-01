Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Foto tratta dalla pagina Facebook del programma (Foto by Marco Testa)

Le canzoni scientifiche dell’agratese Gianluca Grossi in tv a Propaganda Live Professore di liceo ma anche autore di romanzi e cantautore - è stato ospite di Propaganda Live, il programma di satira e approfondimento condotto da Diego Bianchi e Marco Dambriosio - in arte ‘Makkox’- su La7

Le sue canzoni scientifiche riscuotono sempre più successo sul web e presto o tardi era sicuro che anche la TV se ne accorgesse.

Ed è quanto accaduto propriovenerdì 23 gennaio in serata quando l’agratese Gianluca Grossi - professore di liceo ma anche autore di romanzi e cantautore - è stato ospite di Propaganda Live, il programma di satira e approfondimento condotto da Diego Bianchi e Marco Dambriosio - in arte ‘Makkox’- tutti i venerdì sera su La7.

Lo spunto per il collegamento è stato l’intervento tenuto martedì nell’aula del senato da Andrea Cioffi in cui il vicepresidente vicario del gruppo M5S aveva citato il “ciclo del glucosio”.

A Bianchi e Makkox Grossi ha spiegato così il progetto di didattica innovativa delle canzoni scientifiche: «La canzone scientifica è arrivata per caso - ha spiegato -. Ovviamente nessuna canzone potrà sostituire un testo o la spiegazione di un professore ma può aiutare a coadiuvarla o a comprendere un passaggio ostico. Dall’altra parte può offrire la possibilità di una lettura trasversale delle cose».

Grossi ha interpretato in diretta due sue canzoni,“Fosforillazione ossidativa” e “Ormoni” ma non solo. Sua infatti è anche il testo di “Ciclo del glucosio” la canzone eseguita da Roberto Angelini e dalla Propaganda orchestra in chiusura del collegamento sulla base di “Gatto matto” proprio di Angelini.

