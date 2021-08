Le campane della chiesa di Sovico finiscono sotto i ferri Intervento di manutenzione per le campane della chiesa parrocchiale Cristo Re di Sovico.

Le campane della chiesa parrocchiale Cristo Re di Sovico saranno oggetto di un prossimo intervento di manutenzione. Previste operazioni di smontaggio e movimentazione ad inizio del prossimo mese. I lavori previsti si terranno infatti lunedì 6 settembre, dalle 7 alle 19, e in questo lasso di tempo sarà vietato il transito pedonale e veicolare e la sosta nella parte nord/ovest di piazza Vittorio Emanuele II, ovvero sulla superficie adiacente la chiesa Vecchia, e sul tratto iniziale di via Lambro, cioè tra l’area d’intersezione con via Lambro ed il ponte pedonale dell’Oratorio San Giuseppe. I lavori comporteranno lo smontaggio delle campane della torre campanaria della chiesa parrocchiale di Sovico e la movimentazione delle stesse tramite autogru. Un’operazione come sempre suggestiva, quella di rimozione delle campane, necessaria per poi procedere all’intervento di manutenzione previsto.

Le due campane della chiesa di Sovico mostrano i segni del tempo, ma grazie a questa operazione torneranno presto a risplendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA