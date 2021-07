carate: progetto I believe I can fly. Le Ali. Attività negli oratori estate 2020 (Foto by Signorini Federica)

Le Ali e Fondazione ancora insieme per il progetto per giovani e i loro bisogni emotivi Si chiama “I believe i can fly. Insieme per prendersi cura delle ferite” ed è il progetto promosso dal servizio “Le Ali” del Decanato di Carate con finanziamento della Fondazione per i più giovani. E nuovi bisogni emotivi dopo l’emergenza e il lockdown.

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha approvato il progetto “I believe i can fly. Insieme per prendersi cura delle ferite”, promosso dal servizio “Le Ali” del Decanato di Carate. Si tratta della seconda edizione del progetto, dopo quella conclusasi nel mese di dicembre del 2020, con cui il servizio “Le ali” ha messo in campo azioni di intervento sui territori del Decanato di Carate per supportare la comunità educante nel periodo estivo e di ripresa dell’attività scolastica in presenza.

Negli ultimi mesi, però, da parte dei più giovani sono emersi nuovi bisogni emotivi a fronte di questo ultimo anno e mezzo di pandemia, per cui si rendono necessarie risposte mirate.

“Il progetto è stato presentato alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e ha ricevuto l’assegnazione del finanziamento. È la prosecuzione naturale del primo, ma con focus maggiore sui giovani e sui loro bisogni emotivi - ha spiegato Raffaele Crippa, presidente dell’associazione Festa (Federazione sportiva tornei dell’amicizia) - Quindi abbiamo potenziato l’attività di consulenza individuale, effettuata anche nei luoghi di relazione dei ragazzi. Inoltre stiamo investendo nell’attività di formazione al fine di abilitare figure educative, negli oratori, a scuola, e quest’anno anche nelle Caritas, che spesso intercettano famiglie in difficoltà, affinché possano riconoscere i comportamenti di disagio e le richieste di aiuto, per poi indirizzare i ragazzi verso i nostri sportelli”.

Il progetto è in rete con 24 parrocchie del Decanato di Carate Brianza, l’istituto parrocchiale paritario “Vescovi Valtorta e Colombo”, il Comune di Carate Brianza - Servizi Sociali e le Caritas parrocchiali delle parrocchie aderenti al progetto.

