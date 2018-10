Lazzate, incendio in azienda: capannone pieno di fumo Un incendio è divampato nella tarda serata in un’azienda di Lazzate che si occupa di legno e strutture in legno. Nessun ferito, ma soprattutto molto fumo che ha invaso il sito industriale

Un incendio divampato intorno alle 23 di venerdì 12 ottobre ha interessato la sede della Nulli strutture in legno di Lazzate in via San Lorenzo, azienda che si occupa di legname e strutture in legno massello e lamellare per l’edilizia.

Tutto sarebbe partito da un macchinario. Il fumo ha invaso il capannone toccando anche macchinari e legname vicino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Seregno, Carate, Lazzate e Bovisio, giunti con un grande dispiegamento di mezzi, sono state chiamate anche due ambulanze ma non c’è stato bisogno dell’intervento dei soccorritori. Non si segnalano feriti o intossicati.

L’intervento è andato avanti diverse ore.

