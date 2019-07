Lazzate incidente auto moto via Libertà (Foto by Edoardo Terraneo)

Lazzate: con lo scooter tampona un’auto, in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza Un uomo trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza per i traumi riportati in un violento tamponamento tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto. È successo giovedì pomeriggio a Lazzate.

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in elisoccorso l’uomo di 53 anni ferito in un grave incidente stradale giovedì nel tardo pomeriggio a Lazzate. A bordo della sua Vespa verso le 18 percorreva via Libertà quando, per motivi da chiarire, si è scontrato violentemente contro un’auto che era impegnata in una svolta.



Un tamponamento che ha fatto volare l’uomo sulla carreggiata. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso prima con l’ambulanza e poi con la chiamata all’elisoccorso. Tre i mezzi allertati, uno anche per l’automobilista che alla fine non è stato trasportato.

A quanto si è appreso, il ferito è sempre stato cosciente e una volta stabilizzato è stato portato a Monza con diversi traumi dovuti allo scontro.



Sul posto i carabinieri di Lentate sul Seveso.



Per la durata dei soccorsi il traffico è stato deviato nella vie interne di Lazzate.

