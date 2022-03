Lavoro: taglio del nastro per la nuova filiale Sgb Humangest a Monza, 100 posizioni aperte in provincia Taglio del nastro a Monza dell’agenzia per il lavoro SGB Humangest. Sono oltre 100 le posizioni aperte a Monza e provincia, con previsione di inserimento entro l’estate 2022.

Taglio del nastro a Monza dell’agenzia per il lavoro SGB Humangest, in via Felice Cavallotti, 11. Sono oltre 100 le posizioni aperte a Monza e provincia, scrive la società, con particolare richiesta di giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, diplomati e con esperienza pregressa di almeno uno o due anni nel settore in cui operano. All’inaugurazione anche Fabrizio Sala, assessore di Regione Lombardia e Riccardo Borgonovo, vicepresidente della Provincia.

Presenti anche le pallavoliste Jennifer Boldini e Sonia Candi, militanti nella prima squadra femminile della Vero Volley che con l’azienda ha una partnership avviata.

Tra i profili ricercati con inserimento previsto entro l’estate 2022 ci sono magazzinieri mulettisti, camerieri, addetti sala e accoglienza, animatori turistici, giuntisti/addetti posa rete fibra, operatori meccanici junior, manutentori elettromeccanici, architetti junior.

“L’inaugurazione di una filiale Humangest a Monza è molto importante per la città, per la Brianza e per tutta la Lombardia - ha commentato l’assessore Fabrizio Sala - Per questo abbiamo voluto essere qui, al taglio del nastro, perché consente un incontro di qualità fra domanda e offerta nel mondo del lavoro; un incontro che si basa sulla ricerca, sulla formazione e sulla capacità di interconnettersi con un territorio, con il suo sistema universitario, delle imprese e delle associazioni. Il mismatch che fra questi mondi e quello del lavoro riesce ad essere colmato grazie a realtà virtuose come queste. Quindi, grazie a Humangest, che ha scelto Monza per aprire una sua nuova, importante, filiale”.

