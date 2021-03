Il tratto finale di via Kennedy che sfocia in largo Libertà

Lavori urgenti per la fognatura di Besana: occhio alla viabilità in via Kennedy A causa di alcuni lavori urgenti alla fognatura di via Kennedy, ci saranno delle difficoltà viabilistiche a Besana.

Sono in calendario interventi urgenti sulla fognatura a Besana in Brianza. Ci saranno ricadute sulla viabilità. Da martedì 6 aprile verrà istituito il senso unico di marcia nel tratto di via Kennedy compreso tra largo Libertà e via Roma, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18. La direzione del flusso veicolare sarà da Carate a Monticello. La parziale chiusura di via Kennedy è necessaria per lavori urgenti di manutenzione fognaria. Fino al termine dei lavori sarà anche istituito il divieto di sosta e fermata lungo tutta via Roma, sul lato destro secondo la direzione di marcia da piazza Corti a viale Kennedy, al fine di agevolare il transito dei bus e dei veicoli che - a causa del senso unico in via Kennedy - saranno costrette a transitare su via Roma.

