Lavori urgenti alla fognatura, a Besana in Brianza chiusa via Matteotti Via Matteotti chiusa al traffico per permettere lavori urgenti alla fognatura.

A causa di lavori urgenti di manutenzione della rete fognaria, per conto di BrianzAcque, via Matteotti da lunedì 30 agosto, è chiusa al traffico veicolare. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale in un post diramato sui canali social. Per l’intera durata dei lavori è garantito il transito dei residenti e quello dei pedoni; mentre per tutti gli altri sarà in vigore 24 ore su 24 il divieto di transito nel tratto compreso tra via Vecellio e via Sirtori. Per delimitare l’area di stoccaggio del materiale e dei macchinari necessari allo svolgimento dei lavori, è stato inoltre istituito il divieto di sosta per parte di parcheggio adibito alla sosta di via Matteotti, all’intersezione con via Sirtori.

