Lavori straordinari al depuratore di Monza: «Possibili miasmi avvertibili anche nei quartieri limitrofi»

BrianzAcque comunica che a partire da giovedì 18 novembre è in programma un intervento di manutenzione straordinaria al depuratore San Rocco di Monza e si scusa in anticipo per i possibili disagi olfattivi che i residenti della zona potranno patire.