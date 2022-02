Lavori in corso in sicurezza, chiusura temporanea dall’1 marzo per la piattaforma ecologica di Besana Il sindaco di Besana in Brianza ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura temporanea della piattaforma ecologica dall’1 marzo fino alla fine dei lavori di ammodernamento. Provvedimento per garantiire la sicurezza.

La piattaforma ecologica di Besana in Brianza, in via Matteotti, sarà chiusa temporaneamente al pubblico dal primo marzo 2022 fino al termine dei lavori di “ammodernamento”, attualmente previsto il 21 marzo. Lo ha disposto un’ordinanza del sindaco Emanuele Pozzoli pubblicata lunedì 14 febbraio. Il provvedimento si è visto necessario al fine di “consentire una celere e migliore esecuzione dei lavori” e data “l’impossibilità” di eseguire l’intervento “in sicurezza per il personale” vista “l’alta frequenza di utenti e mezzi di servizio durante il giorno”.

L’ordinanza dispone, inoltre, che per il proseguimento dei servizi di igiene urbana, a partire dal primo marzo e fino al termine dei lavori, i cassoni relativi alle frazioni “organico” e “terre da spazzamento” presenti nella piattaforma ecologica saranno posizionati temporaneamente in un’area circoscritta e delimitata presso il parcheggio di via Salvo d’Acquisto. Questi cassoni saranno ad uso esclusivo dei mezzi delle ditte che svolgono il servizio di igiene urbana per il Comune.

I lavori di ammodernamento della piattaforma ecologica besanese sono stati avviati il 10 gennaio 2022, dopo quasi un anno dall’approvazione della proposta di restyling formulata da Gelsia ambiente su richiesta del Comune. Ma a pochi giorni dal via, un verbale redatto dal direttore dei lavori ha stabilito la sospensione, in quanto è stata constatata l’impossibilità di garantire la sicurezza del personale data l’alta mole di traffico di mezzi e utenti durante le ore di apertura. Su richiesta del responsabile dei lavori, si è quindi disposto la chiusura temporanea al pubblico e ai mezzi di servizio della piattaforma ecologica per un periodo di almeno 21 giorni.

L’intervento più significativo nell’impianto di Villa Raverio, fino al 2028 in gestione a Gelsia, riguarda l’istallazione di una pesa che permetterà di effettuare servizi di controllo sul peso dei rifiuti che vengono conferiti. In questo modo si potrà anche verificare che il peso in uscita e quello in entrata a impianti di conferimento o incenerimento siano corrispondenti. È prevista anche la realizzazione di una copertura sul cassone del cartone e l’installazione di una pressa per ottimizzare e ridurre il numero delle corse, oltre alla creazione di 2 piazzole sui lati dell’area cassoni, per garantire ai cittadini che accedono in piattaforma un conferimento più comodo e sicuro.

L’intervento, dal costo complessivo di circa 110mila euro, comprende anche la realizzazione di un nuovo locale guardiana di tipo prefabbricato e di nuovi pozzetti e cavidotti per collegare la pesa a ponte, oltre a degli aggiustamenti sulla pavimentazione, e la rimozione e sostituzione dei parapetti sul lato est della struttura.

