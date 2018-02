Arcore, coda auto via Gilera e via Casati lunedì mattina (Foto by Valeria Pinoia)

Lavori in corso e traffico: Arcore in coda lunedì mattina (e per le prossime due settimane) Prove tecniche di grande traffico ad Arcore lunedì mattina. Come già nei giorni scorsi, ma più dei giorni scorsi, l’ex Statale che attraversa il paese intorno alle 8.30 si è presentata come una colonna unica di auto ferme lungo le vie Gilera e Casati, fin da Usmate e in direzione Villasanta.

Alle 9 di lunedì mattina gli operai al lavoro non avevano ancora installato il cavalletto di chiusura all’altezza di piazza Sant’Eustorgio (per la gioia di chi ha tentato la fortuna puntando comunque all’interno del paese). Poi si sono create code fino in piazza Pertini per la svolta obbligatoria su via Casati.



Sia la via Gilera sia la via Trento sono interessate da cantieri: la prima per la realizzazione di isole pedonali per favorire l’attraversamento in due punti pericolosi, la seconda per il rifacimento del fondo stradale. Una coda simile si era già registrata la scorsa settimana in conseguenza di un incidente nella galleria della tangenziale a Vimercate.

