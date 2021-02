Lavori in corso a Bellusco, cantieri per lavori urgenti sulla fognatura e per potature alberi Giorni di lavori in corso sulle strade di Bellusco. Non solo il cantiere di via Roma, che sarà attivo fino a maggio, tra sabato e lunedì interventi in via Vaghi (impianto fognario) e in via Carozzi per alberi ad alto fusto.

Lavori in corso sulle strade di Bellusco. Nei prossimi giorni sono infatti in programma alcuni interventi in diverse zone del paese.

Nella mattinata di sabato 13 febbraio i cantieri si apriranno in via Vaghi, per effettuare una manutenzione urgente sulla rete fognaria, e dalle 8 alle 18 (o comunque fino alla fine delle operazioni) il tratto sarà chiuso al traffico veicolare salvo per l’accesso in via San Nazzaro da Via Sulbiate.

Da lunedì 15 febbraio la chiusura riguarderà invece via Carozzi, sempre dalle 8 alle 18, per alcuni interventi sulle piante ad alto fusto.

Proseguono inoltre gli interventi sulla rete fognaria e di illuminazione pubblica anche in via Roma. Qui le chiusure dei diversi tratti della strada dureranno invece fino a maggio 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA